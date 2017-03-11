Канадський поліцейський застрелив росіянина, який пішов на нього з ножем

В Едмонтоні представник місцевої поліції застрелив водія, який вийшов з автомобіля і направився до правоохоронців з мисливським ножем у руках. Загиблим виявився 55 літній росіянин Віталій Савін.

Як повідомляє СВС, Савін був субпідрядником компанії Edmonton home construction. До цього працював оператором бурової компанії Great Canadian. До переїзду в Едмонтон він працював гірничим інженером в Росії.

Що стало причиною таких неочікуваних дій Савіна – встановлює поліція. Як і те, чи мав право поліцейський відкривати вогонь.

Зазначається, що правоохоронці отримали два повідомлення про можливі порушення водія. Після того, як поліція виявила підозрілий автомобіль і зупинила його, офіцер поліції направився в сторону автівки. Савін теж вийшов зі свого автомобіля і з ножем в руках пішов в сторону поліцейського. Між ними виникла конфронтація, після чого пролунав постріл. Савін помер на місці.

Слід зазначити, що останнім повідомленням Савіна за півгодини до інциденту був запис у Facebook "Россия всех победит!"

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