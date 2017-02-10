Канал National Geographic відтепер транслюватиметься українською

Телепрограми каналу National Geographic Channel будуть доступні українською мовою.

Зміни до переліку іноземних програм внесла Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Окрім трансляцій National Geographic, доступними в Україні на українській мові також будуть італійські телеканалами Novela TV і Water Planet, а також латвійськіспортивні – Sport 1 (Baltic) і Sport 2 (Baltic).

Мовлення відбуватиметься російською, українською та англійською. Канал Novela TV цілодобово транслюватиме фільми польською мовою, як і пізнавальний Water Planet.

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Нацрада запевнила, що у всіх программах, які стануть україномовними, немає передач еротичного та сексуального змісту, зі сценами надмірного насилля чи жахів, фільмів, демонстрування яких заборонено на території України, а також реклами.