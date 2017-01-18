Кандидат в президенти Росії визнав Крим українським

Кандидат у президенти Росії від опозиційної партії "Яблуко" Григорій Явлінський заявив, що Крим є територією України.

Про це повідомляють Крим Реалії.

Політик вимагає припинити силове втручання в Україну та закликав Росію виконувати взяті на себе зобов’язання.

Виконання цих зобов'язань щодо Криму має бути нерозривно пов'язане з повагою гідності та інтересів усіх жителів півострова, воно вимагає спеціального плану, часу, особливого статусу, міжнародних гарантій, міжнародної конференції. Однак це ніяк не скасовує того факту, що Крим – територія України, анексована всупереч міжнародному праву і договорами, підписаними і ратифікованими Росією,

– сказав він.

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