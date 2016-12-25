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Телеканал новин 24 Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне
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Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне

18:01, сьогодні 32035 Читать новость на русском
Ту-154 перед злощасним вильотом
Ту-154 перед злощасним вильотом / Facebook-сторінка загиблого Євгена Толстова

Уранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав літак Міноборони Росії, на борту якого перебували 92 людини.

За інформацією Міноборони Росії це були військовослужбовці Збройних сил РФ, артисти ансамблю імені Александрова та дев'ять представників російських ЗМІ.

Зауважимо, що журналісти представляли "Первый канал" (кореспондент Дмитро Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Олександр Сойдо), НТВ (кореспондент Михайло Лужецький, оператор Олег Пестов, звукооператор Євген Толстов) і телеканал "Звезда" (Обухов П.К., Ржевський В.В., Суранов А.А.).

Також на борту міг бути російський співак та депутат російської Держдуми Йосип Кобзон, однак, за його словами, він е полетів, оскільки йому призначили лікування в іншій країні.

Читайте також: У мережі з'явилися фотографії пасажирів, що перебували на борту Ту-154

Крім того, відомо й те, що артисти з ансамблю пісні та танцю імені Александрова мали виступити в сирійському Алеппо, зокрема на авіабазі Хмеймім перед російськими військовими з нагоди Нового Року.

У ситуаційному центрі Росгрідромету розповіли, що погодні умови в районі катастрофи були цілком простими та нормальними: температура у землі +5, вітер 5 метрів на секунду, видимість – 10 кілометрів.

Пошукові роботи, Ту-154, Росія

Наразі розглядають кілька версій, що призвели до падіння судна. Це, зокрема, якість палива, несправність літака та птах, який міг потрапити у двигун. Також слідчі опрацювали і версію теракту, однак згодом у силових структурах цей варіант відкинули.

Зараз тривають пошукові роботи на місці катастрофи. Російські інформагенції повідомляють, що в Чорному морі поблизу Сочі знайшли уламки шасі Ту-154, зокрема його стійку, та виявили маслянисту пляму. Згодом з’явилася інформація, що рятувальники знайшли 10 тіл у цьому районі.

На відео, яке опублікував російський Life, можна побачити уламки судна та загиблого, що плаває у жилеті.

Увага! Відео лише для повнолітніх!

До слова, деякі ЗМІ нарекли Ту-154 "поштовиком", оскільки на його на борту перевозили великий обсяг військових паперів, в тому числі мова йде про секретні документи.

Президент Росії Володимир Путін вже відреагував на трагедію. Російський лідер висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також доручив голові уряду Дмитру Медведєву сформувати та очолити державну комісію з розслідування трагедії.

Додамо, що 29 грудня в Росії оголошено загальнонаціональним днем жалоби.

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Теги: Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії Катастрофа авіація Розслідування Коротко про головне Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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