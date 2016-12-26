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Телеканал новин 24 Катастрофа Ту-154: з води підняли тіла командира і близько 80 осіб
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Катастрофа Ту-154: з води підняли тіла командира і близько 80 осіб

21:03, сьогодні 2552 Читать новость на русском
На борту Ту-154 були 92 людини
На борту Ту-154 були 92 людини / www.gettyimages.com

На місці катастрофи російського літака Ту-154 з води підняли тіло командира літака і останки близько 80 людей.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на джерела у штабі пошукової операції.

Зазначається, що рятувальники підняли на поверхню тіло командира російського Ту-154 Романа Волкова, його останки найближчим часом передадуть на впізнання і подальшу судово-медичну експертизу в Москву.

Також повідомляється, що станом на вечір 26 грудня на поверхню підняли останки близько 80 пасажирів та членів екіпажу.

Рятувальники витягнули і великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун літака.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.

Російські спецслужби опрацьовують чотири основні версії катастрофи літака. Це – потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака.

Теги: Новини Росії авіація Катастрофа Падіння російського літака Ту-154
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