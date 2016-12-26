Катастрофа Ту-154: з води підняли тіла командира і близько 80 осіб

На місці катастрофи російського літака Ту-154 з води підняли тіло командира літака і останки близько 80 людей.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на джерела у штабі пошукової операції.

Зазначається, що рятувальники підняли на поверхню тіло командира російського Ту-154 Романа Волкова, його останки найближчим часом передадуть на впізнання і подальшу судово-медичну експертизу в Москву.

Також повідомляється, що станом на вечір 26 грудня на поверхню підняли останки близько 80 пасажирів та членів екіпажу.

Рятувальники витягнули і великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун літака.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.



Російські спецслужби опрацьовують чотири основні версії катастрофи літака. Це – потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака.