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Католицька церква заборонила мафіозі ставати хрещеними батьками

21:10, сьогодні 301 Читать новость на русском
"Хрещений батько" / kinogo

Католицький архієпископ Сицилії Мікеле Пеннізі заборонив членам мафії брати участь у Таїнстві хрещення і ставати хрещеними батьками.

До округу Пеннізі входить і сумнозвісне село Корлеоне, увічнене в романі Маріо П'юзо "Хрещений батько", пише BBC. В лютому цього року архієпископ різко засудив рішення священика Корлеоне дозволити синові місцевого гангстера Тото Ріїна стати хрещеним батьком своєї племінниці.

Мафія перейняла термін "хрещений батько" у церкви, щоб надати своїм ватажкам ореол релігійної значущості, а насправді ці 2 світи зовсім несумісні,
– сказав архієпископ.

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На його думку, люди, які йдуть у подібний бізнес, досить далекі від тих доріг, які ведуть до Бога. Новий указ архієпископа Пеннізі забороняє засудженим за "безчесні злочини" виступати в ролі хрещених батьків. При цьому архієпископ визнав, що мафіозний "кодекс честі" або "омерта" буде перешкоджати реалізації цього указу.

У 2008 році архієпископу Пеннізі погрожували розправою після того, як він відмовився дозволити поховати за релігійним обрядом главу мафії Крочефіссо Еманнуелло. Тоді поліція приставила до ієрарха охорону.

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Теги: Кримінал релігія
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