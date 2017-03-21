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Кіберполіція викрила і заблокувала низку фальшивих інтернет-магазинів

15:47, сьогодні 417 Читать новость на русском
Поіція закрила фейкові інтернет-магазини
Поіція закрила фейкові інтернет-магазини / Inosmi.info

Кіберполіція і слідчі Дарницького управління поліції минулого тижня закрили 11 інтернет-магазинів, які продавали неіснуючий товар.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Під час операції правоохоронці закрили магазини Konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua.

За даними кіберполіції, організатор та інші учасники з 2013 по 2017 рік замовили створення фіктивних підприємств, таких як ТОВ Технопарк-центр, ТОВ ЛТД-ПРОДУКТ, ФОП Хмеленко О. О., ФОП Козинцов О. С., щоб використовувати їх для діяльності магазинів.

Отримавши кредитні картки та контроль над рахунками фіктивних підприємств і банківськими картками, шахраї вчиняли дії із заволодіння коштами довірливих громадян,
– повідомили правоохоронці.

Окрім того, зловмисники створили колл-центри, які надавали достовірності роботі магазинів. Договори про надання послуг інтернет-зв'язку та телефонії укладали на підставних осіб.

Оператори цих колл-центрів зв'язувалися з замовниками, приймали замовлення на неіснуючий товар (побутову техніку, мобільні телефони, аксесуари), висилали реквізити для переказу коштів. Покупців, які вже замовили щось в магазині, вносили в "чорні списки", щоб вони не заважали роботі колл-центру. Отримані гроші знімали інші особи з банкоматів у Києві.

Читайте також: Поліція викрила український інтернет-магазин наркотиків

Наразі організатора шахрайської схеми арештовано. Вживаються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, а також потерпілих осіб від неправомірної діяльності.

Теги: Україна Поліція Кримінал Київ
Джерело: 24 Канал
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