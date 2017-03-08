Київ накрив смог: влада назвала причини

Київ знову потерпає від смогу, причиною якого є густий туман та відсутність вітру.

Про це повідомили у міськраді столиці.

Швидкість вітру не перевищує 3 метрів на секунду, що спричинює так звану температурну інверсію: зміна температурного шару і відсутність вітру не дає підніматися вгору нижньому шару атмосфери,

– пояснили чиновники.

У міськраді додали, що смог відступить одразу, як тільки зміняться погодні умови, зокрема, інтенсивність руху повітря.

За словами синоптиків, вночі та вранці 9 березня у Києві утримається туман. Видимість становитиме 200 – 500 м.

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