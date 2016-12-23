Київ очолив рейтинг найнебезпечніших міст світу

Київ став найнебезпечнішим містом серед 450 міст по всьому світу через протистояння з Росією та велику кількість акцій протесту і крадіжок.

Відповідний рейтинг склала одна з найбільших у світі консалтингових фірм Mercer, передає Business Insider.

Зазначимо, під час оцінювання індексу якості життя у різних куточках світу фірма Mercer враховує такі фактори як політична стабільність, соціальне та економічне середовища, рівень медицини, якість роботи правоохоронних органів, рівень злочинності та інше.

У трійку лідерів також увійшли столиця Белград (Сербія) та Афіни (Греція).

Четверте місце має Софія (Болгарія), п'яте – Будапешт (Угорщина).

У топ-10 також увійшли Мадрид (Іспанія), Рим (Італія), Рига (Латвія), Загреб (Ховатія) та Бухарест (Ромунія) відповідно.

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