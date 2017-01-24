Київська влада знайшла спосіб, як вгамувати ненажерливих перевізників

Влада Київщини вирішила ініціювати створення державного або комунального транспортного підприємства, яке буде конкурувати з наявними перевізниками щодо вартості і комфорту проїзду.

Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган.

"Є два варіанти: це державне підприємство або комунальне. Але роботу щодо організації альтернативної системи пасажирських перевезень потрібно розпочинати негайно. Відповідні пропозиції будуть надані Київській обласній раді", – сказав Горган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про подорожчання маршруток по всій Україні. Найбільше підвищення цін відчули пасажири міжміських маршрутів.