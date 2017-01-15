Київського сноубордиста, який заблукав у Карпатах, знайшли

Надзвичаникам вдалося знайти живим сноубордиста, який заблукав у горах.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Чоловік зник близько 13 години 15 січня. Він заблукав в районі гори Стіг, що на Закарпатті.

Киянина шукали одразу чотири рятувальники. Під час розмови вони встановили його орієнтовне місце перебування.

Менше, ніж за три години, чоловіка знайшли на полонині Крачуняска.

Нагадаємо, у неділю, 15 січня, близько 13:00 на гірськолижному курорті Драгобрат, що на Закарпатті, заблукав під час катання на сноуборді турист із Києва.