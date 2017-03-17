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"Київстар" і lifecell вводять користувачів в оману, – АМКУ

16:10, сьогодні 5256 Читать новость на русском
Раніше таку ж перевірку пройшов МТС Україна (нині Vodafone)
Раніше таку ж перевірку пройшов МТС Україна (нині Vodafone) / transkarpatia.net

Мобільні оператори "Київстар" і lifecell обманюють своїх користувачів. Про це заявили в Антимонопольному комітеті, посилаючись на результати перевірок тарифікації дзвінків мобільних операторів України в 2016 році.

Про це йдеться у звіті АМКУ, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, ці оператори інформують користувачів, що тарифікація дзвінків посекундна, а насправді працюють за системою похвилинних тарифів.

Так, "Київстар" заявляє клієнтам про посекундну тарифікацію, однак насправді знімає похвилинну плату на першій секунді кожної хвилини розмови. Оператор lifecell знімає оплату за першу секунду кожної хвилини, а решта 59 секунд розмови є безкоштовно.

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Однак, згідно з правилами надання послуг, тарифікувати можна тільки одиниці (секунди або кілобайти).

Раніше така ж перевірка проводилась щодо мобільного оператора МТС Україна (нині Vodafone), якому рекомендували надавати клієнтам чітку інформацію щодо тарифікації послуг.

Теги: Україна АМКУ мобільні пристрої
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