Кличко отримав нагороду "Легенда боксу"

Міжнародна асоціація любительського боксу (AIBA) нагородила українця Володимира Кличка титулом "Легенда боксу".

Про це мовиться на сайті AIBA.

Під час нагородження Кличко сказав, що така нагорода є великою честю для нього.

Мій шлях з AIBA почався, коли мені було 14 років. Бокс дав мені так багато позитивного досвіду з того часу,

– сказав спортсмен.

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Нагадаємо, наступний бій Кличка відбудеться 29 квітня 2017 року. Це підтвердив промоутер його суперника Ентоні Джошуа Едді Хірн.