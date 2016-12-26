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Коли кров стає новорічним подарунком

15:14, сьогодні 1255 Читать новость на русском
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В Києві громадські активісти напередодні свят влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором" і закликали усіх небайдужих здати кров для Київського військового шпиталю.

Потенційні донори спершу проходять попередній огляд. Спочатку для визначення групи здають кров з пальця. Потім міряють тиск. За кілька хвилин перед процедурою забору крові рекомендують випити солодкий чай. А вже після треба гарно пообідати.

В спеціальній стерильній кімнаті в донорів беруть 450 мілілітрів крові. Це фізіологічна норма для людини, яка здає кров. Та, за словами лікарів, самих донорів стає все менше.

Проте все ж є ті, хто здає кров регулярно. Наприклад, Максим з 18 років є донором. Він – координатор Асоціації молодих донорів України. Подібні акції юнак з колегами влаштовує часто. Зібрану ж кров передають цього разу до Київського військового шпиталю.

Ми всі святкуємо, у нас свята завжди. Це все дуже класно насправді, але не треба забувати про те, що іншим також потрібно дарувати подарунки, а не тільки рідним і друзям. А найкращий подарунок для хворого, якому необхідна кров – це кров,
– сказав Максим Ільїн.

Здавати кров – справа індивідуальна. Та в країні, яка воює, донорська кров на вагу золота. Варто пам'ятати, що витративши мінімум зусиль, можна врятувати чиєсь життя.

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Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Київ Волонтери
Джерело: 24 Канал
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