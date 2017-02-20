Колишнього керівника потужних українських банків жорстоко вбили під Києвом, – ЗМІ

У селі Старі Петрівці Київської області уночі з 14 проти 15 лютого невідомі проникли у будинок, зв'язали господаря та почали його катувати, щоб отримати інформацію про гроші та матеріальні цінності.

У результаті таких знущань чоловік пішов із життя, так і не назвавши паролі до сейфів, де, ймовірно, зберігалися ювелірні вироби та долари США, пише "Обозреватель".

"Руки чоловіка зв'язали ззаду ременем, на голові та тілі сліди катувань. Тіло батька на першому поверсі вранці виявив 11-річний син, він же і викликав поліцію. З хлопчиком зараз працюють психологи", – йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що злочинці забрали ключі від одного з автомобілів, які стояли у дворі під навісом, а у другому зламали замки – ймовірно шукали ключ від сейфу.

Крім того, 20 лютого у коментарі виданню родина загиблого назвала ім’я загиблого Роман Чумак, який "працював проектним менеджером на багатьох підприємствах".

З інформацією з відкритих джерел ресурс вияснив, раніше Роман був співзасновником і директором декількох підприємств. До червня 2016 року був керівником ТОВ "Компас кепітал інвестмент" і займався таким видом діяльності, як організація будівництва нерухомості для продажу чи здавання в оренду.

Згодом FinClub повідомив, що в жовтні 2015 року наглядова рада ПАТ "Астра Банк" звільнила голову правління Романа Чумака. Раніше він обіймав посаду заступника голови"УкрСиббанку".

Додамо, що слідчим відділом Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК – умисне вбивство з корисливих цілей. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

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