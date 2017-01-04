Конкурент Tesla похизувався новеньким електрокаром

Компанія Faraday Future показала свій новенький електрокар.

FF-91 розганяється до сотні кілометрів на годину за 2,39 секунди. А це на 2,5 секунди швидше, ніж його головний конкурент – Tesla Model S.

У компанії твердять, що новинка може подолати до 700 кілометрів на одному заряді батареї.



Крім того електрокар обіцяють обладнати подвійною антеною для Wi-Fi, функцією розпізнавання обличчя, щоб можна було сісти в авто без ключа, та автопілотом.

Продажі FF-91 стартують наступного року. Втім вартість електромобіля в компанії поки не розголошують.

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