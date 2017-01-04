Конкурент Tesla похизувався новеньким електрокаром
15:17, сьогодні 853 Читать новость на русском
Компанія Faraday Future показала свій новенький електрокар.
FF-91 розганяється до сотні кілометрів на годину за 2,39 секунди. А це на 2,5 секунди швидше, ніж його головний конкурент – Tesla Model S.
У компанії твердять, що новинка може подолати до 700 кілометрів на одному заряді батареї.
Крім того електрокар обіцяють обладнати подвійною антеною для Wi-Fi, функцією розпізнавання обличчя, щоб можна було сісти в авто без ключа, та автопілотом.
Продажі FF-91 стартують наступного року. Втім вартість електромобіля в компанії поки не розголошують.
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Джерело: 24 Канал
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