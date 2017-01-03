Корисні файли. Де провести новорічні вихідні в Україні
Корисні файли 08:38, сьогодні 11 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує.
Також у випуску:
Як легко збільшити місце в шафі для взуття.
Способи сервірування стола.
Чим допоможе пристрій "аварійна труба".
Джерело: 24 Канал
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