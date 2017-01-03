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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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Корисні файли. Де провести новорічні вихідні в Україні

Корисні файли 08:38, сьогодні 11 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли" – які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує.

Також у випуску:

Як легко збільшити місце в шафі для взуття.

Способи сервірування стола.

Чим допоможе пристрій "аварійна труба".

Теги: Україна Корисні файли Подорожі Поради Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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