Корисні файли. Де провести новорічні вихідні в Україні

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує.

Також у випуску: Як легко збільшити місце в шафі для взуття. Способи сервірування стола. Чим допоможе пристрій "аварійна труба".

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