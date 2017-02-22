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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Корисні файли. Переваги та недоліки договору дарування квартири

Корисні файли 07:22, сьогодні 88 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – які труднощі можуть виникнути при укладанні договору дарування квартири та як їх уникнути.

Також у випуску:

Нові способи використання пластикових пляшок.

Саморобна сигналізація: як за допомогою двох телефонів стерегти своє житло.

Екологічне світло: сонячна батарея, яка заряджається впродовж дня і може заряджати ґаджети.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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