Корисні файли. Переваги та недоліки договору дарування квартири

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – які труднощі можуть виникнути при укладанні договору дарування квартири та як їх уникнути.

Також у випуску: Нові способи використання пластикових пляшок. Саморобна сигналізація: як за допомогою двох телефонів стерегти своє житло. Екологічне світло: сонячна батарея, яка заряджається впродовж дня і може заряджати ґаджети.

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