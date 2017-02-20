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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

Корисні файли. Що робити, якщо вас на відпочинку застав страйк авіакомпанії

Корисні файли 07:31, сьогодні 210 Читать новость на русском

У випуску програми "Корисні файли" – що робити, якщо ви намагаєтесь вилетіти з чужої країни, а в аеропорту раптово починається страйк? Передбачити подібні події майже неможливо, проте можна спробувати убезпечити себе бодай кількома способами.

Також у випуску:

Як зробити фоторамку своїми руками

Як працює новітній інтерактивний перекладач.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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