Корисні файли. Що робити, якщо вас на відпочинку застав страйк авіакомпанії

У випуску програми "Корисні файли" – що робити, якщо ви намагаєтесь вилетіти з чужої країни, а в аеропорту раптово починається страйк? Передбачити подібні події майже неможливо, проте можна спробувати убезпечити себе бодай кількома способами.

Також у випуску: Як зробити фоторамку своїми руками Як працює новітній інтерактивний перекладач.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter