Корисні файли. Що таке "теплі кредити" і як їх отримати
Корисні файли 07:31, сьогодні 13 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Тому корисно буде дізнатись про програму "теплих кредитів", які допоможуть суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.
Також у випуску:
Кілька корисних лайфхаків для походів на природу.
Як з коробки для дисків зробити футляр для олівців.
Джерело: 24 Канал
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