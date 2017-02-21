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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Корисні файли. Що таке "теплі кредити" і як їх отримати

Корисні файли 07:31, сьогодні 13 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Тому корисно буде дізнатись про програму "теплих кредитів", які допоможуть суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.

Також у випуску:

Кілька корисних лайфхаків для походів на природу.

Як з коробки для дисків зробити футляр для олівців.

Теги: Корисні файли Поради комунальні послуги гроші опалювальний сезон
Джерело: 24 Канал
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