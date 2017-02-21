Корисні файли. Що таке "теплі кредити" і як їх отримати

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Тому корисно буде дізнатись про програму "теплих кредитів", які допоможуть суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.

Також у випуску: Кілька корисних лайфхаків для походів на природу. Як з коробки для дисків зробити футляр для олівців.

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