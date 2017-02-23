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Корисні файли. Тонкощі догляду за ламінатним покриттям підлоги

Корисні файли 07:48, сьогодні 112 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 23.02 – які переваги має ламінат та як правильно за ним доглядати.

Також у випуску:

Як зробити охолоджувальну підставку для ноутбука своїми руками.

Революційний спосіб використання праху на благо природи.

Дайджест корисних лайфхаків на щодень.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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