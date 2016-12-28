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Корисні файли. Як дітям провести канікули з користю

Корисні файли 07:17, сьогодні 39 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли" – грудень підходить до завершення і багато шкіл відпустили своїх дітей на канікули. Якраз час задуматись, як заповнити вільний час школярів. І один з досить корисних варіантів – це віддати дитину у дитячий табір

Також у випуску:

Лайфхаки: як дістати пасту з тюбика та відкрити банку.

Як змайструвати подарункову коробку з паперового стаканчика.

Теги: Новорічні свята Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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