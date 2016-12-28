Корисні файли. Як дітям провести канікули з користю

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – грудень підходить до завершення і багато шкіл відпустили своїх дітей на канікули. Якраз час задуматись, як заповнити вільний час школярів. І один з досить корисних варіантів – це віддати дитину у дитячий табір

Також у випуску: Лайфхаки: як дістати пасту з тюбика та відкрити банку. Як змайструвати подарункову коробку з паперового стаканчика.

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