Корисні файли. Як дітям провести канікули з користю
Корисні файли 07:17, сьогодні 39 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – грудень підходить до завершення і багато шкіл відпустили своїх дітей на канікули. Якраз час задуматись, як заповнити вільний час школярів. І один з досить корисних варіантів – це віддати дитину у дитячий табір
Також у випуску:
Лайфхаки: як дістати пасту з тюбика та відкрити банку.
Як змайструвати подарункову коробку з паперового стаканчика.
Джерело: 24 Канал
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