Корисні файли. Як продати частку житла в спільній власності
Корисні файли 07:41, сьогодні 34 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Як розпоряджатись часткою майна, якщо воно знаходиться в спільній частковій власності. Чи можливо його продати або позбавити права власності іншого співвласника.
Також у випуску:
Як розірвати мотузку, якщо під руками немає необхідних засобів.
Лайфхаки для вашого планшета.
Джерело: 24 Канал
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