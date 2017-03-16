Корисні файли. Як продати частку житла в спільній власності

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Як розпоряджатись часткою майна, якщо воно знаходиться в спільній частковій власності. Чи можливо його продати або позбавити права власності іншого співвласника.

Також у випуску: Як розірвати мотузку, якщо під руками немає необхідних засобів. Лайфхаки для вашого планшета.

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