Корисні файли. Як розумно робити закупівлі в супермаркетах
Корисні файли 07:45, сьогодні 164 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 26.02 – доволі часто, йдучи в магазин, ми купуємо не лише те, за чим власне йшли, а й цілком "непотрібні" продукти, без яких можна було б чудово обійтись, зекономивши як гроші, так і здоров'я. Але є кілька різних способів навчитись "розумно" витрачати гроші, йдучи за товаром, не піддаючись миттєвим бажанням перед різноманітними етикетками.
Також у випуску:
Універсальні вішаки: цікаві лайфхаки.
Як розділити плитку шоколаду на цілу компанію.
Джерело: 24 Канал
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