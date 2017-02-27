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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Корисні файли. Як розумно робити закупівлі в супермаркетах

Корисні файли 07:45, сьогодні 164 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 26.02 – доволі часто, йдучи в магазин, ми купуємо не лише те, за чим власне йшли, а й цілком "непотрібні" продукти, без яких можна було б чудово обійтись, зекономивши як гроші, так і здоров'я. Але є кілька різних способів навчитись "розумно" витрачати гроші, йдучи за товаром, не піддаючись миттєвим бажанням перед різноманітними етикетками.

Також у випуску:

Універсальні вішаки: цікаві лайфхаки.

Як розділити плитку шоколаду на цілу компанію.

Теги: гроші Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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