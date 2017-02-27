Корисні файли. Як розумно робити закупівлі в супермаркетах

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 26.02 – доволі часто, йдучи в магазин, ми купуємо не лише те, за чим власне йшли, а й цілком "непотрібні" продукти, без яких можна було б чудово обійтись, зекономивши як гроші, так і здоров'я. Але є кілька різних способів навчитись "розумно" витрачати гроші, йдучи за товаром, не піддаючись миттєвим бажанням перед різноманітними етикетками.

Також у випуску: Універсальні вішаки: цікаві лайфхаки. Як розділити плитку шоколаду на цілу компанію.



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