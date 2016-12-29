Корисні файли. Як зробити новорічний камін своїми руками

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Прикрасили оселю до свят можна і без великих коштів, зробивши камін з картону.

Також у випуску: Нові можливості для зубної пасти Не лише чистить зуби. Чим ще корисна зубна паста. Як зробити мильницю з губки.

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