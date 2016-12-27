Корисні файли. Якій новорічній красуні надати перевагу – справжній або штучній
Корисні файли 10:56, сьогодні 94 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – більшість людей не може обійтися без одного з головних символів Нового року – ялинки. Яку ж обрати, скільки вона коштує, а може взагалі придбати штучну новорічну красуню?
Також у випуску:
Лайфхаки з канцелярською гумкою.
Як зробити Новий рік веселішим за допомогою підручних матеріалів.
Який пристрій допоможе зберегти ваші продукти впродовж довгого часу.
Джерело: 24 Канал
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