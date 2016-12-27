Корисні файли. Якій новорічній красуні надати перевагу – справжній або штучній

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – більшість людей не може обійтися без одного з головних символів Нового року – ялинки. Яку ж обрати, скільки вона коштує, а може взагалі придбати штучну новорічну красуню?

Також у випуску: Лайфхаки з канцелярською гумкою. Як зробити Новий рік веселішим за допомогою підручних матеріалів. Який пристрій допоможе зберегти ваші продукти впродовж довгого часу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter