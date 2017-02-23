Корупція і смерть в пологових будинках: шокуюче розслідування

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – примусові побори та добровільні подяки лікарям створили цілу альтернативну систему фінансування медичних закладів. Та справжня трагедія – коли гроші кладуться до кишені, а хворий помирає.

Ольга Жукова багато років судиться з персоналом першого миколаївського пологового будинку. Її донька Марина померла на третій день після пологів.

Я вже не пам’ятаю, хто до мене підійшов із працівників цього закладу і сказав, що ми вбили вашу дівчинку. Заводьте кримінальну справу,

– згадує мати померлої породіллі.

Мати звернулась до поліції, але вже з самого початку розслідування почало давати задній хід. Комісія Обласного управління охорони здоров'я дійшло до висновку, що смерті уникнути було неможливо. Останнє слово мала сказати комісія МОЗ.

Виявилось, що загибелі породіллі можна було уникнути і в трагедії є провина миколаївських лікарів. Проте справедливість досі не відновили: кримінальне провадження постійно закривають, а суди і досі тривають.

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Як і всі державні пологові будинки в Україні, миколаївський офіційно безкоштовний, втім кожна послуга має свою ціну. За перебування в палаті потрібно платити, як в готелі. Також окреме питання – гонорар бригаді акушерів. Але головний лікар Євген Волохов стверджує, що з батьків нічого не вимагають – породіллі самі несуть гроші.

Хто цинічно заробляє на пологах – дивіться у розслідуванні.