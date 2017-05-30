Кошмарный дипломатический провал Трампа

Саммиты лидеров стран НАТО в Бельгии и Большой семерки в Италии закончились скандалами. Инициаторами обоих розногласий стал президент США Дональд Трамп.

Большая шестерка

Своим партнерам по Североатлантическому альянсу Дональд Трамп заявил, что они слишком жадные и тратят совсем мало денег на оборону. По словам Трампа, из-за этого его страна вынуждена тянуть лямку содержания НАТО почти самостоятельно, а это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам.

Тут, надо сказать, определенный резон в его словах есть: страны Альянса сами договорились, что будут отчислять на оборону не менее двух процентов ВВП. Но в реальности лишь несколько стран исполняют это обязательство.

С другой стороны, НАТО создавалось, в первую очередь, для поддержания американского миропорядка, а вовсе не румынского или португальского, поэтому, пожалуй, логично, что США и платят больше всех. Тем не менее, бизнесмена Трампа это сильно бесит. Дело даже дошло до того, что он отказался подтвердить свою приверженность пятой статье хартии НАТО.

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Эта статья, чтобы вы понимали, абсолютно фундаментальная. Она гласит, что нападение на любую из стран Альянса означает нападение на все его страны, на весь Альянс. Строго говоря, на ней и базируется идея совместной обороны, если ее отменить, то можно и НАТО распускать. Иначе весь смысл существования альянса попросту теряется.

Многие отметили, что Трамп отказался поддержать пятую статью во время открытия мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Тогда, напомню, все страны НАТО пришли на помощь атакованной террористами Америке.

Еще более странно Трамп выступил на саммите G7. Настолько странно, что Ангела Меркель сразу после его завершения едва скрывала ярость. По ее словам, формат мероприятия можно было описать как "шесть против одного", а само оно прошло "очень тяжело, если не сказать крайне неудовлетворительно".

Проблема в том, что взгляды президента США на основные мировые проблемы в корне отличаются от взглядов большинства, да почти всех его коллег по элитному клубу. Он, например, отказался поддержать парижское соглашение по сохранению климата, а также высказался за протекционистские меры в экономике. Все остальные страны, как известно, выступают категорически против таких мер. И тем более, они поддерживают меры по защите нынешнего климата, чтобы он не теплел. Более того, он обвинил Германию в том, что она продает слишком много немецких машин в США.

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Расстроенная Меркель после саммита провозгласила начало новой эры. По ее словам, Европа больше не может полагаться на США и Великобританию, которые идут своим, отличным от ЕС путем. Она призвала европейцев взять свою судьбу в свои руки и не надеяться на помощь англосаксов. По сути дела, это может означать отход от устоявшейся архитектуры трансатлантических отношений, кардинальное снижение роли США в Европе и превращение Германии в однозначного лидера континента.

В каком-то смысле произошло историческое событие: Германия встала на путь превращения в глобальную супердержаву, которая будет действовать без оглядки на США. В принципе, достичь такого статуса Берлину будет нетрудно: немецкая экономика очень хорошо и стабильно растет, причем для своего роста может использовать ресурсы всего ЕС. Вполне вероятно, что через пару десятилетий она и правда станет новым центром силы в мире. А "Большая семерка" превратится стараниями Трампа в "Большую шестерку".

Ын спасает Трампа

Саммиты НАТО и G7 стали для бестолкового американского президента кошмарным дипломатическим провалом. Ранее он отказался от главенства США на Тихом океане и в Азии, выйдя из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Теперь же он привел свою страну к потере влияния и в Европе – континенте, где совсем недавно это влияние казалось совершенно незыблемым.

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Но проблемы Трампа на этом не заканчиваются. Совсем недавно газета "The Washington post" написала, что следователи ФБР проверяют его зятя и по совместительству советника Джареда Кушнера на незаконные связи с Россией. Более того, этот молодой человек сейчас является главным фигурантом расследования. По данным издания, Кушнер во время предвыборной кампании регулярно встречался с вашингтонскими россиянами и вел с ними переговоры. Причем встречи он проводил не с кем-нибудь, а с Сергеем Кисляком – послом РФ в США, которого многие американцы считают главным российским шпионом в Вашингтоне.

О чем Кушнер говорил с Кисляком, пока точно неизвестно. Однако кое-какие соображения на этот счет есть. Ранее другой советник Трампа – генерал Майкл Флинн – лишился своего поста и попал под следствие из-за разговоров с Кисляком о снятии санкций с РФ. Конечно, Кушнер мог обсуждать с российским послом футбол или последнюю серию "Звездных войн", но это, прямо скажем, сомнительно.

Реакция Трампа отчасти подтверждает эту версию: все та же "The Washington post" написала, что он всерьез задумался о смене всей политической команды Белого дома. Главная задача президента – сбросить с хвоста следователей по российским связям.

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И тут у американского президента появился неожиданный помощник – великий лидер Северной Кореи, король утренней звезды Ким Чен Ын. За последние три недели его "миньон" провел уже два запуска баллистических ракет. Причем одна из этих ракет способная пролететь 4,5 тысяч километров, а это уже полпути до Западного побережья США, где такие города как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Американцы ни в коем случае не могут допустить появления к КНДР такой ракеты или ядерной бомбы.

Возможно, именно поэтому Дональд Трамп распорядился отправить к берегам Северной Кореи еще одну авианесущую группу с кораблями и подводными лодками сопровождения. Таким образом там будут нести дежурство три авианесущие группы – Честер Нимиц, Карл Винсон и Рональд Рейган. На моей памяти, сразу три авианосца собирались в каком-либо регионе мира только в одном случае – перед нанесением ударов, либо перед войной.

Трампу сейчас как воздух необходима серьезная заваруха, которая способна будет отвлечь внимание публики от его связей с Россией и вернуть ему статус великого полководца и лидера свободного мира. Таким образом, Ким Чен Ын, продвигая свою ракетно-ядерную программу решая собственные проблемы, невольно дает своему главному оппоненту повод для нанесения ударов и началу справедливой войны.

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Есть, правда, небольшая проблема: министр обороны США Джеймс Мэттис уже объявил, что война против Северной Кореи повлечет катастрофические последствия и станет кошмаром для всего человечества. Мэттиса в Вашингтоне считают самым разумным человеком в администрации Трампа, поэтому его слова игнорировать нельзя. Но если перед Трампом будет выбор между катастрофой для человечества и политическим выживанием его самого, то, скорее всего, не повезет человечеству, а вовсе не Президенту США Дональду Трампу.

Астероид Психея

Американцы не устают радовать нас хорошими новостями в области освоения космоса. На этой неделе NASA объявила об ускорении подготовки к запуску зонда на астероид Психея. Этот астероид довольно большой – 240 километров в диаметре. Но главная его ценность и интерес в том, что он почти полностью состоит из металлов, железа и никелевой группы. То есть, это никель, платина, золото и так далее. Общая стоимость металлов на этом астероиде – это, представьте себе, 10 тысяч квадриллионов долларов.

Я даже не могу себе представить такую сумму, это в общем больше, чем весь мировой ВВП в несколько раз. Поэтому, если этот астероид получится каким-то образом распилить на куски и вернуть на землю, то у нас, как у человечества, отпадет необходимость в металлах навечно. Просто мы будем обеспечены любыми металлами навсегда.

Кстати, есть уже целые американские компании, которые планируют разработку астероидов, но все они ждут, когда будут дешевыми космические запуски и эта тоже проблема скоро будет решена.

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На этой же неделе компания Илона Маска испытала боковой ускоритель ракеты "Falcon Heavy". Это очень мощная ракета, которая позволит запускать грузы и людей к этим самым астероидам. Так вот, испытания прошли очень успешно и судя по всему уже в конце лета, первая ракета "Falcon Heavy" полетит в Космос.

Изначально NASA планировала экспедицию на Психею в 2026 году, сейчас идет речь о 2022 уже годе. Но, если полетит ракета "Falcon Heavy" и будет запуск успешным, то я думаю, дату запуска перенесут на еще более раннее время, потому что появится реальная возможность долететь туда быстро с комфортом, и в очень сжатые сроки.