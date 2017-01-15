Кравчук розповів, у скільки Україні обійдеться відновлення ядерного потенціалу

На відновлення ядерного потенціалу України потрібно близько 100 мільярдів доларів.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів перший Президент України Леонід Кравчук.

Тоді, коли ставилося питання в мій час, ми вважали, що відновлення ядерної зброї коштуватиме - 45 млрд дол. Я думаю, зараз – це всі 100. Я не знаю, де ці панове бачать такі гроші зараз, якщо взяти чисто фінансово. Теоретично держава може виготовити ядерну зброю,

– сказав він.

При цьому Кравчук, що Захід як колись так і зараз виступає проти збільшення кількості ядерних держав.

Я був би проти ще з однієї причини. Я вірю, що ядерна зброя, будь-яка зброя масового знищення, не є головним чинником, щоб забезпечити мир. Мир забезпечується без зброї. Переговорами, дипломатичним шляхом. Якщо, як кажуть, на стіні в театрі висить рушниця, то вона вистрілить. Так і тут,

– додав він.

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Нагадаємо, Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.