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Кримчани істерять через росіян, що "понаїхали" – соцмережі

23:10, 26 травня 1587 Читать новость на русском
В Криму не раді росіянам
В Криму не раді росіянам / espreso.tv

Схоже, росіянам в анексованому Криму зовсім не раді. Місцеві жителі незадоволені такою кількістю громадян РФ, що переїхали на півострів.

Чат кримчан щодо росіян опублікував в Twitter користувач "КРЫМский бандеровец".

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"Севастополь. Вата ненавидить понаїхавших. Понаїхавші ненавидять місцевих. Ідилія", – кепкує користувач.

Як свідчать листування, кримчани обурені засиллям росіян, які тут "суперфахівці, які в рідних містах вже не при справах".

"Та вже, школи битком, в садках діти на підлозі сплять, тазики на дорогах, люди злі, без грошей, продуктів немає нормальних. До моря не можна, до лісу не можна. Хати стоять, як у Москві, а сюди все лізуть і лізуть. Дороги всі обвалилися, дерева спиляли. Як далі жити? Тут своїм працювати ніде, куди всі їдуть", – обурилась користувачка Світлана Кремінь.

 

Теги: Україна Новини Росії Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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