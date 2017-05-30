Кримінальна відповідальність за "халтуру": дорожники обурились перевіркою Гройсмана

Спочатку вертольотом, а потім машиною. Так Володимир Гройсман під'їжджає на трасу Луцьк-Львів.

Перш за все цікавиться роботою вагового пункту. До приїзду Гройсмана, дорожня служба пробурила такі – це керни, які роблять, коли вивчають ґрунти. Таких ям по 200-300 на 100 кілометрів. За зразками перевіряють товщину покриття й визначають, наскільки рівно воно покладено.

Результати будуть відомі через 3-4 дні, після вивчення в лабораторії. Проте така перевірка обурює дорожників. Адже залатати ці ями так, аби вони стали непомітними, не вдасться. Та Володимир Гройсман переконав, що така перевірка вкрай потрібна. А решта – проблеми ремонтників.

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З Волині прем'єр рушив на Львівщину. Тут Гройсман заявив, що за неякісний ремонт доріг в Україні введуть кримінальну відповідальність. А брак підрядник перероблятиме за власні гроші. Та тернопільську трасу, стверджують виконавці, ремонтують за новими технологіями.

Останньою у сьогоднішньому плані Гройсмана була Тернопільщина. Він оглянув ремонт дороги Доманове-Ковель, а саме ділянку від Тернополя до райцентру Збараж.

Усю дорогу з Львівської області кортеж Гройсмана супроводжували водії на автомобілях з іноземною реєстрацією. Водії хотіли поспілкуватися з високим чиновником, проте їм це не вдалося.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував стан автошляхів на Львівщині, Тернопільщині та Волині.