Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї

Просиділи усю зиму вдома, скучили за мандрами і пригодами? Тоді весна – час для змін! Скористайтеся нашими ідеями для бюджетних і незабутніх мандрівок і нехай ваша весна буде особливою.

Буковель

Мабуть найкращий український гірськолижний курорт Буковель є одночасно й найдорожчим… Не всі взимку можуть дозволити собі відпочинок тут. Але березень ідеальний час! На початку весни тут спокійно можна кататися на лижах чи сноуборді, але значно дешевше, ніж у зимовий період. Для туристів пропонують просто вражаючі знижки.

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Тут ти зможеш покататися, оздоровитися водою з безкоштовного бювету чи у соляній печері, попаритися в сауні чи бані. Траси підійдуть як для професіоналів, так і для початківців. А, якщо відкладеш мандри в Буковель на травень, то не прогадаєш з відпочинком біля води. На території курорту діє найбільше штучне озеро в Україні, басейни.

Долина нарцисів

Друга — початок третьої декади травня – час, коли на власні очі можна побачити диво! Шукайте його у Долині нарцисів – заповіднику поблизу Хусту. Саме у цей період тут розцвітають тисячі нарцисів вузьколистих, які занесені до Червоної книги України. Збереглися вони тут ще з післяльодовикового періоду.

Також туристам буде цікаво відвідати міста Мукачеве і Ужгород. Вони зовсім неподалік і там справді є, на що глянути. Вишукана архітектура, замки, а в Ужгороді ще й десятки сакур, які цвітуть у цей період! Місцеві вина і сири (за дуже демократичними цінами, до речі) зроблять відпочинок казковим.

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"Львіварня"

А для тих, хто віддає перевагу пиву, ми пропонуємо Львів. Тут недавно відкрили (офіційне відкриття у травні до Дня міста) музей пива. Музей європейського рівня пропонує відвідувачам не лише цікаві експонати, але й масу інтерактиву! Тут буде цікаво і дорослим, і дітям. Крім того, музей діє як арт-центр і тут постійно відбуваються виставки модних митців.

Тож чим не причина відвідати Львів? Цікаво, пізнавально і смачно! А крім того у Львові і так є на що подивитися.

Вдалих вам мандрів цієї весни! Пишіть у коментарях свої ідеї відпочинку.