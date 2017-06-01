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Курс валют на 1 червня: долар впав на кілька копійок, євро знову дорожчає

08:30, сьогодні 187 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 1 червня
Курс валют НБУ на 1 червня / 24 Канал

На четвер, 1 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними, американський долар дещо опустився, а євро навпаки – знову повзе вгору.

За даними регулятора, офіційний курс американського долара щодо гривні на четвер, 1 червня, становитиме 26 гривень 31 копійку.

У порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" здав позиції на 4 копійки.

Натомість євро знову почав дорожчати. Офіційний курс європейської валюти на четвер становить 29 гривень 52 копійки.

У порівнянні з середою євро здорожчав на 8 копійок.

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Теги: Україна Долар-Гривня Долар Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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