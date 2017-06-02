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Курс валют на 2 червня: долар та євро дешевіють

08:29, сьогодні 57 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 2 червня
Курс валют НБУ на 2 червня / replyua.net

На п'ятницю, 2 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними, американський долар дещо опустився, водночас здешевів у ціні і євро.

За даними фінансового регулятора, офіційний курс американського долара щодо гривні на п’ятницю, 2 червня, становитиме 26 гривень 27 копійок.

У порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" здешевів на 4 копійки.

У свою чергу євро теж падає вниз. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю становить 29 гривень 47 копійок.

У порівнянні з четвергом євро здешевів на 5 копійок.

Теги: Долар-Гривня Долар Україна Курси валют Валюта євро Гривня
Джерело: 24 Канал
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