Курс валют на 30 травня: валюта дорожчає

На вівторок, 30 травня, Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: 26,34 гривні за долар та 29,52 гривні за євро.

За даними фінансового регулятора, курс американського долара щодо гривні змінився на 4 копійки. Так, якщо на понеділок курс долара був закладений на рівні 26,34 гривні, то у вівторок ця цифра змінилася до 26,38 гривень.

Зріс у ціні і євро. У порівнянні з понеділком валюта Європейського Союзу подорожчала на три копійки. Відтак за один євро 30 травня Національний банк України пропонує віддавати 29 гривень і 52 копійки.