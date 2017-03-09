Лукашенко різко "наїхав" на Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва за "газовий шантаж" і наголосив, що такими методами його країну неможливо поставити на коліна.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Лякати починають, що газ ми будемо купувати за європейськими цінами. Типу того, що будете платити не 150 дол., а 200. Це, знаєте, схоже на те, що натяк усім – у Росії, перш за все, і в Білорусі, – що ми є дармоїдами в Росії,

– заявив Лукашенко.

Президент Білорусі при цьому наголосив, що Росія теж заплатить, якщо Москва підніме ціни на газ для Мінська.

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І ціна буде неймовірно вищою, ніж ціна на природний газ... Якщо хтось із розумників там думає, що нас можна постійно нахиляти і ставити на коліна, цього не буде,

– резюмував Лукашенко.