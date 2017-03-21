Лукашенко заявив про затримання бойовиків з України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні затримали бойовиків, що готували провокацію зі зброєю.

Про це він заявив на зустрічі з колективами білоруських підприємств, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко підтвердив слова працівника одного з підприємств про активізацію останнім часом так званої п'ятої колони і різних опозиційних структур.

"Як показала дійсність, вони не спали (окремі), вони потихеньку готувалися на випадок, вибирали момент", – сказав президент Білорусі.

Вони не тільки не спали. Ми вже кілька десятків затримали (не тих, що в автобусах, анархістів з масками), які тренувалися в таборах зі зброєю. До речі, один з таборів був у районі Бобруйська і Осиповичів. Решта табору – в Україні. Здається, в Литві або в Польщі (не буду стверджувати, але десь там),

– сказав Лукашенко.

Він зазначив, що "гроші йшли через Польщу і Литву до нас".

"Ми буквально в ці години затримали кілька десятків бойовиків, які готували провокацію з зброєю", – наголосив білоруський лідер.

Він також пообіцяв згодом оприлюднити ширшу інформацію про цей факт.

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Лукашенко також розповів про те, як правоохоронцям вдалося дізнатися про існування злочинних планів.

"Спасибі, що є білоруси і білоруски справжні, які будучи за кордоном – в Євросоюзі – попередили нас. Жінка прийшла в посольство і попередила, офіційно написала лист: готується провокація. І ми почали розбиратися. І дійсно вийшли на дуже цікаві речі", – сказав глава Білорусі.