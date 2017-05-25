Луценко назвав "Роттердам+" корупційною формулою

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що скандальна формула, за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій несе корупційну загрозу для України.
Таку заяву він зробив під час свого виступу у Верховній Раді.
Також генпрокурор запропонував змінити законодавство в сфері енергетики.
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"Якщо раніше розкрадання йшло через спеціальні схеми бюджетного фінансування шахт, то сьогодні не меншу загрозу представляє так звана схема "Роттердам+". Шановні народні депутати, ви маєте прийняти закон про ренту на вугілля. Зробите це, і ви перегорнете і цю сторінку мафіозних загроз," – наголосив Юрій Луценко.