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Луценко назвав "Роттердам+" корупційною формулою

12:56, сьогодні 287 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що скандальна формула, за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій несе корупційну загрозу для України.

Таку заяву він зробив під час свого виступу у Верховній Раді.

Також генпрокурор запропонував змінити законодавство в сфері енергетики.

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"Якщо раніше розкрадання йшло через спеціальні схеми бюджетного фінансування шахт, то сьогодні не меншу загрозу представляє так звана схема "Роттердам+". Шановні народні депутати, ви маєте прийняти закон про ренту на вугілля. Зробите це, і ви перегорнете і цю сторінку мафіозних загроз," – наголосив Юрій Луценко.

Теги: Україна Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ Енергетика
Джерело: 24 Канал
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