Львівські медики розповіли, як можна було уникнути різанини в психлікарні

Життю трьох пацієнтів, які отримали важкі травми під час різанини у львівській психлікарні, нічого не загрожує.

У п'ятницю, один із пацієнтів захопив ціле відділення із душевнохворими. Про те, що чоловік може бути небезпечним, лікарі знали. Чому його помістили у загальну палату – має з'ясувати службове розслідування. Зараз винуватця кривавої різанини ізолювали у відділення примусового лікування.

Різані рани у п'ятницю отримали 10 пацієнтів, 3 з них госпіталізували у важкому стані. Зараз їхньому життю вже нічого не загрожує. З міркувань безпеки. біля них чергують санітари. Чоловік, який у п'ятницю влаштував різанину у приступі агресії раніше 3 роки уже перебував на примусовому психіатричному лікуванні. Сюди його відправили, коли він жорстоко вбив свого батька, завдавши йому 72 ножових поранення.

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Відпустили вбивцю лише місяць тому. У п'ятницю повторно госпіталізували за клопотанням матері. Обласний департамент охорони здоров'я розпочав службову перевірку, аби з'ясувати, чому небезпечний пацієнт перебував у загальній палаті із кількома десятками хворих. Біди б не сталося, якби українські психіатричні лікарні були належно обладнані, вважають психіатри.

Небезпечних пацієнтів психлікарень можна швидко заспокоїти і медикатентозно. Однак, каже Семен Глузман, ці ін'єкції зараз держава не закуповує. Самі лікарні на це грошей не мають. Тим часом, за героїзм, при звільненні заручників, нагородили полісменів, які штурмували відділення психлікарні.

Нагадаємо, що ввечері 4 серпня у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні пацієнт вибив вікно та наніс собі тілесні ушкодження.



На місце події прибуло чимало патрульної поліції. Правоохоронці вирішили піти на штурм.