Ляшко купив собі будинок в елітному районі Конча-Заспи

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у елітному районі Київщини Конча-Заспі.

Про це свідчить інформація, яку Ляшко передав у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Його будинок перебуває у елітному районі Конча-Заспи – смт Козин.

Будинок і землю нардеп придбав у Артема Савицького. Раніше, як відомо, Ляшко орендував цю землю і частину будинку площею 216. Скільки коштувала оренда радикал у декларації не вказав.

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