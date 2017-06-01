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Mail.Ru теж йде з України

10:26, сьогодні 1271 Читать новость на русском
Mail.Ru
Mail.Ru / Фото з відкритих джерел

Російський сервіс Mail.Ru Group, який Указом президента Петра Порошенка заборонений на території України, теж йде з українського ринку.

Про це сказав гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродєєв в інтерв’ю російському виданню kommersant.

"Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас", – сказав Добродєєв.

При цьому він запевнив, що їхня корпорація не постраждає через втрату українського ринку, бо це не мало "істотного внеску до виручки".

"Ми відразу ж зробили заяву, що український бізнес не вносив істотного внеску до виручки, тому не очікуємо негативного впливу на наші фінансові показники. Ми не стали міняти наш публічний прогноз на 2017 рік. Звичайно, вкрай прикро, що це сталося", – додав гендиректор Mail.Ru Group.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" незабаром закриють через заборону російських ресурсів в Україні.

Окрім того, компанія "Яндекс.Україна" повідомила своїх клієнтів, що припиняє свою фінансову діяльність на території України.

Теги: Україна Новини Росії Заборона ВКонтакте Інтернет
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