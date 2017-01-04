Маршрутка перекинулась у Львові: з'явилися фото, відео

У Львові на вулиці Личаківській сталася непересічна дорожно-транспортна пригода.

Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій стверджує, що причиною інциденту стала слизька дорога.

"Ланос" почало заносити, водій маршрутки побачив це та почав приймати крайнє праве положення, ймовірно, наїхав на бордюр та перекинувся", – зазначила вона.

У поліції також підкреслили, що автобус був не на рейсі та їхав із Винників до Львова без пасажирів.

Все обійшлося без жертв. Лише постраждав водій маршрутки, якому викликали "швидку", додала Рибій.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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