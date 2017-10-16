Масштабний теракт в Сомалі: кількість жертв зросла

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Не менше 276 осіб загинули в результаті теракту в столиці Сомалі – Могадішо.
Про це повідомляє DW.com.
За даними влади країни, понад 300 осіб отримали поранення. Велика частина жертв – місцеві жителі, серед загиблих є також кілька військових.
Поліція повідомляє, що начинена вибухівкою вантажівка вибухнула біля входу в готель в центрі міста. В результаті готель завалився та під його завалами залишилися люди.
Терорист-смертник підірвав вантажівку, коли його намагалися затримати. Вантажівка змітала на своєму шляху мотоцикли і легкові автомобілі, поки не досягнула людного перехрестя, де і стався вибух, в результаті чого кілька будівель навколо були повністю або частково зруйновані.
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Цей теракт – найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки. Відповідальність за подію поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань, що діють у регіоні.