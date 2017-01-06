Матір безжально викинула свою дитину у смітник на Донеччині

У Краматорську у смітнику працівник комунальної служби знайшов тіло мертвої новонародженої дитини.

Маля було знайдено вранці 6 січня у районі вулиці Паркової, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Проводимо заходи щодо розшуку матері-вбивці. Дівчинка була вже без ознак життя. Обставини смерті дитини з'ясовуються. Поліцейські обходять прилеглу територію", – йдеться у повідомленні.

Аброськін додав, що якщо хтось був свідком жахливого інциденту – прохання повідомити у поліцію.

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