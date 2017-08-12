Матроса ЗСУ по-звірячому вбили на Одещині: імовірний вбивця має впливові зв'язки (18+)

11 серпня у селі Єгорівка Роздільнянського району Одещини по-звірячому забили до смерті військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗСУ Арслана Шейхова. Саме цього дня він святкував свій 33 день народження.

Про це повідомила радник начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька на своїй сторінці у Facebook.

11 серпня 2017 Шейхов перебував у законному звільненні та разом з родиною святкував у себе вдома свій 33-ій день народження. Близько 19:00 цього дня до нього заїхав на власному автомобілі його знайомий громадянин Злий В.І. (01.01.1976 року народження. За кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку. Більше живим Шейхова ніхто не бачив... Увечері близько 23:50 біля воріт свого будинку місцевий лікар села Єгорівка знайшов труп Шейхова. Лікар одразу викликав "швидку" медичну допомогу та зателефонував до відділу Національної поліції,

– розповідає вона про обставини трагедії.

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За словами радниці Генштабу, під час огляду представники поліції виявили множинні садна на тілі та голові, переломи носа та черепа – "навіть на дотик відчувалося, що зламано щонайменше два ребра".

У підсумку тіло військового доправили до моргу бюро судово-медичних експертиз міста Роздільна Одеської області, де проведено розтин тіла.

"За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова настала у зв’язку з захльобуванням блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісні з життям, навіть мова не йде", – підкреслює представниця ЗСУ.

Водночас Вербицька припускає, такий висновок експерта зумовлено тим, що Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".

"Наразі Злого затримано та він перебуває у Роздільнянському відділку поліції, але є побоювання, що вже за кілька годин Злого після одного телефонного дзвінку відпустять на свободу", – додає вона.

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Повідомляє про інцидент і журналіст Назар Приходько.

"Одразу скажу – сталося це не на п'яному ґрунті: до хати, де святкував Арслан, під'їхали якісь люди і покликали його вийти на вулицю. Він вийшов, сів у автівку та вони поїхали. І лише опівночі, його тіло, з великою кількістю забоїв та колотих ран знайшли біля дороги", – зауважив він.