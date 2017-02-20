Майдан засяяв Променями Гідності: з'явились промовисті фото

Ввечері 20 лютого на Майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні запалили Промені Гідності.

Сотня ліхтарів потужним променем засвітила вгору саме в тих місцях, де гинули Герої Небесної Сотні.

За задумом організаторів, ці промені повинні символізувати душі загиблих під час Революції Гідності, які піднімаються в небо.

Видання "Укрінформ" публікує декілька неймовірних фото, які проймають до глибини душі.

Власними світлинами діляться й ті, хто зараз перебуває на Майдані Незалежності у Києві.

Люди продовжують нести квіти до місць загибелі Героїв Небесної Сотні.

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