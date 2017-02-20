23:55
20 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 22:00: СБУ прикрила кримінальну банду. Блокада Банкової
Випуск новин
23:10, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Майдан засяяв Променями Гідності: з'явились промовисті фото

21:40, сьогодні 1752 Читать новость на русском
На Майдані засвітились Промені Гідності
На Майдані засвітились Промені Гідності / Facebook Мар'яни П'єцух

Ввечері 20 лютого на Майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні запалили Промені Гідності.

Сотня ліхтарів потужним променем засвітила вгору саме в тих місцях, де гинули Герої Небесної Сотні.

За задумом організаторів, ці промені повинні символізувати душі загиблих під час Революції Гідності, які піднімаються в небо.

Видання "Укрінформ" публікує декілька неймовірних фото, які проймають до глибини душі.

Власними світлинами діляться й ті, хто зараз перебуває на Майдані Незалежності у Києві.

Люди продовжують нести квіти до місць загибелі Героїв Небесної Сотні.

Дивіться також: Як Київ віддавав шану Героям Євромайдану: з'явилися фото

Теги: Євромайдан Україна Київ Небесна сотня
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Уряд суттєво збільшить фінансування освіти, зростуть зарплати
 15 вересня 2016 , 20:03 1
Як Україна святкувала День Незалежності
 24 серпня 2016 , 20:15 1
Активісти придумали альтернативу "групам смерті" в соцмережах
 сьогодні , 22:59
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук