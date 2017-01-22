Майданчики для дітей з інвалідністю: батьки розробили власний громадський проект

Для дітей з обмеженими можливостями ігрових майданчиків в Україні практично немає. Здійснити мрію малечі взялися їхні батьки.

Аби місць для дитячих ігор стало більше, за справу взялися батьки. Розробили власний громадський проект. Зараз намагаються вибити фінансування у міста.

Один майданчик хочуть облаштувати у столичному парку Юність, а інший на території центру, де отримують допомогу їхні діти.

Міська влада ніби і не проти, однак допомагати авторам проекту поки не квапиться.

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"Хтось має це опрацювати, надати рекомендації і лише після того у найбільш ефективний спосіб використовувати бюджетні кошти. Бо якщо просто так зробити, то воно постоїть і через 2 місяці розвалиться. І все це буде не правильно – ми не можемо так відноситися до бюджетних коштів", – розповів заступник голови КМДА Геннадій Пліс.