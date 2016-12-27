Мені прикро, що АТБ перетворився на посібників терористів, – Купрій

СБУ затримала одного з топ-менеджерів популярної мережі супермаркетів. Через неї, заявили спецслужби, здійснювалось фінансування "ДНР". За якою схемою працювали ініціатори та які можуть бути наслідки – розповів нардеп Віталій Купрій.

Оборудки АТБ

– Тривалий час не було доказів, що АТБ та ще одна кримська мережа супермаркетів мають одних власників. Не було й доказів, з іншого боку, що відбуваються якісь незаконні дії. Проте у 2016 році вийшла офіційна звітність по мережі кримських супермаркетів на російських сайтах, де вказані певні суми приблизно на 5 мільйонів доларів. Тоді ми й побачили, що там залучені офшорні компанії – і вся картинка склалася в одне.

– Тоді ж ми й знайшли докази, як перетинають кордони так званих "ДНР" та "ЛНР" вантажні марковані автомобілі. Ніхто навіть не ховався. Тож СБУ довелось зреагувати.

– Там мільярди рублів. Будь-хто може це знайти в інтернеті. А якщо це тиск на АТБ, то нехай зроблять заяву. Кожна копійка обертається кров'ю наших захисників. І це ж не тільки АТБ, є, звісно, й інші подібні структури.