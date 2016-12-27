  • укр
  • рус
20:56
27 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, 26 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 17:00: Збір крові для поранених бійців.
Випуск новин
17:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мені прикро, що АТБ перетворився на посібників терористів, – Купрій

Актуальне інтерв'ю 20:32, сьогодні 40 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

СБУ затримала одного з топ-менеджерів популярної мережі супермаркетів. Через неї, заявили спецслужби, здійснювалось фінансування "ДНР". За якою схемою працювали ініціатори та які можуть бути наслідки – розповів нардеп Віталій Купрій.

Оборудки АТБ

– Тривалий час не було доказів, що АТБ та ще одна кримська мережа супермаркетів мають одних власників. Не було й доказів, з іншого боку, що відбуваються якісь незаконні дії. Проте у 2016 році вийшла офіційна звітність по мережі кримських супермаркетів на російських сайтах, де вказані певні суми приблизно на 5 мільйонів доларів. Тоді ми й побачили, що там залучені офшорні компанії – і вся картинка склалася в одне.

– Тоді ж ми й знайшли докази, як перетинають кордони так званих "ДНР" та "ЛНР" вантажні марковані автомобілі. Ніхто навіть не ховався. Тож СБУ довелось зреагувати.

– Там мільярди рублів. Будь-хто може це знайти в інтернеті. А якщо це тиск на АТБ, то нехай зроблять заяву. Кожна копійка обертається кров'ю наших захисників. І це ж не тільки АТБ, є, звісно, й інші подібні структури.

Теги: гроші Корупція
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
БезНадійна Савченко: про заяви і політичні перспективи екс-полоненки Кремля
сьогодні, 19:01 БезНадійна Савченко: про заяви і політичні перспективи екс-полоненки Кремля
Інна Жолобович 2936
Милосердие во время войны: российские обвинители вызывают омерзение
сьогодні, 17:02 Милосердие во время войны: российские обвинители вызывают омерзение
Сергій Гайдай 4212
сьогодні, 15:01 "Ваяна": дивовижної краси мульфільм про дівчину, яка слухала своє серце
Юлія Ліпенцева 1010
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Мітингувальникам під НБУ платять по 10 доларів, – ОБСЄ
 16 листопада , 07:03 2
Сім’ям вбитих у Дніпрі поліцейських куплять квартири
 26 вересня , 13:50 1
Курс валют на 28 грудня: різке подорожчання долара та євро триває
28 грудня , 08:30
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 8 вересня , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук