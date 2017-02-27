Мільйони людей у Чилі страждають через масштабні повені

Через повені в столиці Чилі проблеми з питною водою. Внаслідок негоди загинуло четверо людей.

Потужні зливи і зсуви призвели до забруднення річки Майпо поблизу столиці країни Сантьяго. У зв'язку з цим влада міста припинила водопостачання чотирьом мільйонам людей, передає BBC Україна.

Відновити постачання води пообіцяли щойно рівень забруднення у річці знизиться. Через нестачу води у Сантьяго зачинились школи і заклади харчування, а жителі міста запасаються водою у пляшках.

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Водночас у деяких гірських районах через рясні опади перервано автомобільне сполучення. Внаслідок повеней та зсувів у Чилі загинули вже щонайменше четверо людей.