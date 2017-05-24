Міністр соціальної політики розповів, коли очікувати підвищення пенсій

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що вже з 1 жовтня громадяни будуть отримувати збільшені пенсії, якщо Верховна Рада проголосує за пенсійну реформу.
Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.
"Якщо ВР до канікул (до 15 липня) проголосує за пенсійну реформу, то вже з 1 жовтня розпочнеться перерахунок пенсій. А в загальному закон має вступити в дію з 1 січня 2018 року, з його основними положеннями. А безпосередньо підвищення пенсій люди отримають вже з 1 жовтня 2017 року", – заявив Рева.
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Він також додав, що закон є унікальним і передбачає тільки позитив для пенсіонерів.
Цей закон унікальний тим, що для пенсіонерів він є абсолютно позитивним, жодного мінусу. В ньому передбачається: підвищення пенсій, відновлення соціальної справедливості, скасування обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. І коли Уряд проводив розрахунки, то приблизно з 12 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перераховані виплати відповідно до нової заробітної плати,
– додав Міністр.